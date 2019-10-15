Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Полицейские Уральска разыскивают мужчин, которые подозреваются в кражах (фото)

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемых, полицейские просят немедленно сообщить в управление полиции Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, трое мужчин подозреваются в кражах, которые были совершены на территории города. Амандыков Айдар Сагатович. Дата рождения - 30 июля 1992 года. Проживает по адресу: улица Отырар, дом 9. Мужчина подозревается в совершении кражи в школах, детских садах и медучреждений. Цапенко Иван Владимирович. Дата рождения - 17 сентября 198
Арайлым Усербаева
Полицейские Уральска разыскивают мужчин, которые подозреваются в кражах (фото)
Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемых, полицейские просят немедленно сообщить в управление полиции Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, трое мужчин подозреваются в кражах, которые были совершены на территории города.
Амандыков Айдар Сагатович. Дата рождения - 30 июля 1992 года. Проживает по адресу: улица Отырар, дом 9. Мужчина подозревается в совершении кражи в школах, детских садах и медучреждений.
Цапенко Иван Владимирович. Дата рождения - 17 сентября 1982 года. Проживает по адресу: улица Партизанская, 34. Мужчина подозревается в кражах личного имущества.
Гейнц Юрий Андреевич. Дата рождения - 1 ноября 1992 года. Проживает по адресу: улица Верхняя, дом 36, квартира 43. Подозревается в кражах велосипедов. – При получении какой-либо информации о местонахождении мужчин просим горожан немедленно сообщить в УП города Уральск по телефонам 102 или 92-18-13, - сообщили полицейские. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено управлением полиции города Уральск  
полиция розыск кражи

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article