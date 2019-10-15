Полицейские Уральска разыскивают мужчин, которые подозреваются в кражах (фото)

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подозреваемых, полицейские просят немедленно сообщить в управление полиции Уральска, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления полиции города Уральск, трое мужчин подозреваются в кражах, которые были совершены на территории города. Амандыков Айдар Сагатович. Дата рождения - 30 июля 1992 года. Проживает по адресу: улица Отырар, дом 9. Мужчина подозревается в совершении кражи в школах, детских садах и медучреждений. Цапенко Иван Владимирович. Дата рождения - 17 сентября 198