Полицейские Уральска разыскивают подозреваемых в кражах (фото)

Сотрудники правоохранительных органов просят горожан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемых, позвонить в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе управления полиции города Уральск сообщили, что все разыскиваемые подозреваются в кражах. - Айдар Амандыков разыскивается за совершение ряда краж в торговых домах, детских садах, школах. Сандугаш Жумагалиева разыскивается за совершение ряда карманных краж в торговых домах, автобусах на улицах. Девушка является жительницей Актобе, но "орудует" в Уральске. Арман Шаркеев также разыскивается за совершение ряда краж