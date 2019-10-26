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Социум

Полицейские Уральска разыскивают подозреваемых в кражах (фото)

Сотрудники правоохранительных органов просят горожан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемых, позвонить в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В пресс-службе управления полиции города Уральск сообщили, что все разыскиваемые подозреваются в кражах. - Айдар Амандыков разыскивается за совершение ряда краж в торговых домах, детских садах, школах. Сандугаш Жумагалиева разыскивается за совершение ряда карманных краж в торговых домах, автобусах на улицах. Девушка является жительницей Актобе, но "орудует" в Уральске. Арман Шаркеев также разыскивается за совершение ряда краж
Дана Рахметова
Полицейские Уральска разыскивают подозреваемых в кражах (фото)
Сотрудники правоохранительных органов просят горожан, обладающих какой-либо информацией о разыскиваемых, позвонить в полицию, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
В пресс-службе управления полиции города Уральск сообщили, что все разыскиваемые подозреваются в кражах. - Айдар Амандыков разыскивается за совершение ряда краж в торговых домах, детских садах, школах. Сандугаш Жумагалиева разыскивается за совершение ряда карманных краж в торговых домах, автобусах на улицах. Девушка является жительницей Актобе, но "орудует" в Уральске. Арман Шаркеев также разыскивается за совершение ряда краж в бутиках и магазинах. Даниял Кумаргали и Бекет Ахатов - жители Атырау. Они разыскиваются за совершение ряда тяжких краж, а именно грабежи, - рассказали в пресс-службе управления города. Горожанам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемых людей, нужно сообщить в полицию. - Всех, кто видел их, либо стал жертвой краж со стороны этих людей, просим позвонить на телефон 102, либо на следующие номера: 98-45-16, 98-10-16, 98-43-17, 98-43-21, - пояснили в пресс-службе полиции Уральска.
Сандугаш Жумагалиева
Арман Шаркеев
Айдар Амандыков Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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