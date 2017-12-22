Со слов сотрудников полиции, за это нарушение водителю свадебной машины грозит штраф в размере 5 МРП (1 МРП - 2269 тенге). - Административный штраф будет выписан по статье 590 КоАП РК - "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", - пояснили сотрудники дорожно-патрульной полиции Уральска. После требования полицейских водитель свадебного автомобиля снял тонировку прямо на месте, однако от комментариев отказался.52Z1cyqaC3Q