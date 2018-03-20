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Происшествия Социум

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в Уральске

Им оказался 27-летний житель Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 19 марта в 8.30 было обнаружено тело женщины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти. - Подозреваемый 1990 года рождения был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям. По данному факту возбуждено уголовное дело, - заявили в пресс-службе ведомства. Напомним, утром 19 марта около городского отдела полиции был найден окровавленный труп женщины. Фотографии с места происшествия по средствам месендж
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Полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в Уральске
Им оказался 27-летний житель Уральска, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 19 марта в 8.30 было обнаружено тело женщины 1968 года рождения  с признаками насильственной смерти. - Подозреваемый 1990 года рождения был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Сейчас проверяется его причастность к другим преступлениям. По данному факту возбуждено уголовное дело, - заявили в пресс-службе ведомства. Напомним, утром 19 марта около городского отдела полиции был найден окровавленный труп женщины. Фотографии с места происшествия по средствам месенджера WhatsApp облетели весь Казахстан. Позже подруги погибшей рассказали о том, что у нее осталась взрослая дочь. Женщина занималась бизнесом.
убийство труп

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