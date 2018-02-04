Полицейские ЗКО до сих пор ищут 2 водителей, сбивших насмерть пешеходов

В октябре прошлого года произошло 2 ДТП, в которых погибли люди, а водители скрылись с места происшествия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По данным пресс-службы ДВД ЗКО, 15 октября 2017 года примерно в 22:30 часов неизвестный водитель, управляя автомашиной неустановленной марки, двигаясь в сторону п.Зачаганск, допустил наезд на пешехода, после чего с места совершения дорожно-транспортного происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. - 22 октября 2017 года в 20.30 неизвестный водитель на пересечении ул.Брусиловского и ул.Аяз-Би совершил нае