Иллюстративное фото из архива "МГ" Случай произошел сегодня, 26 февраля, на автодороге Самара-Шымкент. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, недалеко от села Алгабас сломалась автомашина ВАЗ-2110, в салоне которой находилась беременная женщина. Ехавшие мимо полицейские пересадили женщину в патрульную машину и поехали в город. – Однако недалеко от села Тоганас Сырымского района у женщины начались схватки и полицейским пришлось в пути принимать роды. В посёлке Подстепное их встретила машина скорой помощи, врачи осмотрели мать и ребёнка и перерезали пуповину в салоне патрульной машины. На сроке 36 недель на свет появилась девочка, врачи забрали ее в областной перинатальный центр, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что состояние матери и ребенка врачи оценивают как удовлетворительное. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.