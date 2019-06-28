Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Атырауской области Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, 25 июня примерно в 12.00 в дежурную часть департамента полиции Атырауской области поступил звонок от мужчины, который был в отчаянии. - Обычно за помощью граждане обращаются в 102, тут позвонили напрямую, в дежурную часть, но я не растерялся. Поддерживая беседу, я старался узнать домашний адрес, настоятельно порекомендовал ему номер кризисного центра, где он может получить квалифицированную помощь психолога. После того как мужчина положил трубку, я по номеру домашнего телефона, с которого он звонил, определил адрес и информировал участкового. Время шло на минуты, я осознавал опасность. Дежурный сообщил, что в центр психического здоровья обращений от мужчины не было. Ближайшая патрульная машина направилась за психологом, – рассказал оперативный дежурный Тилекберген Амангалиев. Далее участковый полиции Нуржан Жанбырбаев прибыл к дому мужчины. Ему удалось поговорить с мужчиной через дверь, немного позже полицейского впустили в квартиру. – В 12.30 на подмогу приехали еще двое сотрудников полиции и врач-психолог Нургуль Султанова. В это время мужчина и участковый беседовали за чашкой чая. Суицидальные мысли возникают чаще всего в состоянии алкогольного опьянения. Домочадцам надо только наблюдать за человеком и ни в коем случае не раздражать. Помощь психолога, суицидолога чаще и психотерапевта обязательна. После беседы мужчине рекомендована явка в центр за помощью суицидолога, - сообщили в департаменте полиции.