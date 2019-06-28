Данная цифра является наивысшим показателем по Западно-Казахстанской области, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе управления образования ЗКО, в едином национальном тестировании участвовали 3787 выпускников. – Все девять центров тестирования региона были оснащены необходимыми материалами, был организован подвоз выпускников, место для их ночевки, а также соблюдение общественного порядка. По результатам тестирования два выпускника из ЗКО набрали 137 балов и этот показатель является максимальной цифрой в нашей области. Оба выпускника являются обладателями «Алтын белгі». Один выпускник областной школы набрал 136 баллов, еще один - 135 балов, - сообщили в управлении образования ЗКО. Кроме этого, в управлении образования ЗКО отметили, что те выпускники, которые не набрали пороговый балл, смогут пересдать ЕНТ в августе. – В случае успешного прохождения второго ЕНТ, выпускники смогут поступить в высшие учебные заведения на платной основе, - сообщили в ведомстве. Напомним, в ЗКО с 21 по 26 июня в 9 пунктах нашей области - в Акжайыкском, Бурлинском, Жангалинском, Жанибекском, Казталовском, Каратюбинском, Сырымском районах, а также в ЗКГУ имени М.Утемисова и в ЗКАТУ имени Жангир хана прошло единое национальное тестирование. В городе тестирование прошли в два потока - 24 и 26 июня.  