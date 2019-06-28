Спасатели извлекли тело из водохранилища сегодня, 28 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 27 июня в 05.48 спасателям сообщили, что на Актюбинском водохранилище со стороны Заречного-3 от дамбы примерно в 500 метрах на автомобиле "Kia Rio" утонули 3 человека. Спасатели извлекли из воды ребёнка 2016 года рождния и мужчину 1973 года рождения. Мужчину 1984 года рождения нашли только сегодня, 28 июня. На месте работают спасатели. Сейчас с произошедшим разбираются полицейские. Машина, где находились мужчины и ребенок, сообщили спасатели, упала в воду на Актюбинском водохранилище. О случившемсили спасателям сообщили мужчина и женщины, которым удалось спастись. Азамат АКЫЛ