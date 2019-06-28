27 июня в центре культуры и искусства имени Кадыра Мырза Али состоялась встреча акима ЗКО с представителями АНК. Как рассказал Гали Искалиев, цель встречи - это знакомство с активными представителями Ассмаблеи народа Казахстана ЗКО. - Нам нужно определить предстоящие задачи, услышать проблемы и предложения в работе Ассамблеи нашей области. Я готов все выслушать и поближе познакомиться с представителями всех объединений, - пояснил глава западного региона. После чего председатель областной избирательной комиссии Гайса Капаков, отметил, что глава области при вступлении в новую должность, автоматически становится председателем Ассамблеи народа Казахстана ЗКО. - Я бы хотел поздравить вас с этим. У вас теперь есть три заместителя, - сказал Гайса Капаков. Как рассказала заместитель председателя совета старейшин Ассамблеи народа Казахстана по ЗКО Батес Исмагулова, в АНК нашей области действует один областной, один городской, 12 районных и 139 сельских советов старейшин и 16 советов при этнокультурных обществах, всего задействовано более 1,5 тысячи человек. - Советы старейшин на местах являются организаторами и участниками всех мероприятий, которые проводятся Ассамблеей. Они вносят большой вклад в дело укрепление общественного согласия, стабильности и дружбу между людьми разных национальностей в нашем регионе. Особое значение придается советами на местах патриотическому воспитанию молодежи, преемственности поколений. В этом плане можно провести примеры по городу Уральску, где очень большая работа проводится членами совета старейшин города, в профессионально-технических школах, в средних и высших учебных заведениях, - пояснила Батес Исмагулова. - Очень много мероприятий проводится на местах в рамках программы "Рухани жангыру". Везде приглашается и молодежь и старшее поколение, где по-настоящему завязывается связь между ними. Молодежь впитывает все лучшее о чем рассказывают ветераны войны и труда. Стоит отметить, что после акиму ЗКО представили всех представителей Ассамблеи народа Казахстана.