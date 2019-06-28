Основное требование, которое предъявляется к прибывающим в РК и желающим получить вид на жительство, доказательство их платежеспособности. - На нашем счету не было необходимой суммы (по закону должно быть 3 млн 333 тысяч тенге - прим. автора). В семье появились еще трое детей. В полиции часто напоминали - нужно узаконить проживание супруга. Собрать необходимую сумму на счет помогали все, местный исполнительный орган, органы социального обеспечения и полиция. И мы сами работали, не покладая рук. Недавно предоставили полный пакет документов, нам за короткий срок выдали разрешение, чему мы очень рады, - говорит Замира. В полиции также объяснили, что по истечении 5 лет супруг Замиры Алпамыс может получить гражданство Казахстана.