В форуме приняли участие начинающие предприниматели-женщины. Форум нацелен на содействие развитию и популяризации женского предпринимательства, продвижение лидерства женщин в профессии, установлению деловых контактов с целью продвижения продукции женщин-предпринимателей. - Как вы знаете, в Теректинском районе планируется развитие индустриальной зоны. В этой связи мы, как совет деловых женщин, поставили перед собой цель — информировать об инструментах поддержки малого и среднего бизнеса. Пригласили на форум молодых, но уже состоявшихся женщин, которые получили государственную поддержку и развиваются в полной мере. Формат форума неофициальный, в более свободной обстановке женщины поделились опытом и методами работы, - рассказала председатель совета деловых женщин ПП ЗКО Дина Галиметденова. В ходе форума представители различных финансовых институтов рассказали местным бизнесменам о механизмах государственной поддержки, на которую каждая из бизнесвуман может рассчитывать. Сюда же были приглашены и члены Совета деловых женщин из областного центра. Таким образом, организовали конструктивный обмен опытом и плодотворное обсуждение проблемных тем. В сельской местности среди таковых остаются требование залогового имущества при кредитовании и недостаточность информирования. На сегодня в этом районе функционируют около полторы тысячи бизнес-объектов. Более 500 женщин в рамках программы «Бастау бизнес» прошли обучение. Половина из них уже получила льготные кредиты и работает над развитием бизнеса. К примеру, Менслу Сугралиева, рассказала, что бизнес ведет с 2004 года. Учитель по образованию она стала успешным руководителем дистрибьюторского центра, который на профессиональной основе осуществляет искусственное осеменение крупного рогатого скота. Предприниматель призвала всех фермеров района повышать качество скота. Деловые женщины в Теректе развивают разные сферы бизнеса. Спектр их действия самый обширный, начиная с сельского хозяйства и заканчивая стройиндустрией. Среди них есть и тренеры, и владельцы салонов красоты, и спортсмены, и рестораторы и многие другие виды деятельности. Желание у женщин идти в бизнес большое. Здесь особо важно сотрудничество и поддержка руководства района, считают участники форума. Помимо женщин активно в работу форума включились и мужчины. Приглашенные спикеры и госорганы ответили на многочисленные вопросы и заверили, что любая инициатива и новые проекты будут обязательно поддержаны. Подобные форумы пройдут и в других районах ЗКО.