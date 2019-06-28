Первые две фуры с грузом в 30 тонн отправлены на юг Казахстана. Машины уже прибыли в транспортно-логистический центр Шымкента. В связи с ЧП, произошедшим в городе Арысь Туркестанской области, госслужащие ЗКО и 900 сотрудников ТОО «Батыс су арнасы» перечислили в фонд пострадавших однодневную заработную плату. К этой акции присоединились и работники предприятий и организаций различных форм собственности. - Коллектив нашего университета собрал перечислил однодневную зарплату в сумме 2 млн 180 тысяч тенге. Сегодня мы собрали продукты питания и товары первой необходимости, - сообщил председатель профсоюза ЗКАТУ имени Жангир хана Асхат Окшебаев. Сбор помощи продолжается. Большегруз возле центральной мечети постепенно заполняется. - Западноказахстанцы очень активно помогают пострадавшим. Мы рассчитываем, что уже совсем скоро собранная помощь отправится в пункт назначения. Хочется поблагодарить всех неравнодушных граждан за добрые дела, - сказал волонтер Адият Сыдыков. Две женщины, которые работают техничками в торговом центре, ненадолго отпросились с работы, чтобы отнести пакеты с продуктами. - Мы принесли конфеты, печенье, соки для жителей Арыси. У людей горе и мы хотим помочь пострадавшим. Мы уже на пенсии, но продолжаем работать, - сказала жительница города Гульсин Утегенова. По Уральску организовано 3 пункта сбора гуманитарной помощи.