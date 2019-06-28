Сегодня, 28 июня, в областном акимате глава региона поздравил представителей средств массовой информации с профессиональным праздником. – Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и хочу выразить искреннюю признательность всем представителям средств массовой информации. Вы бесстрастно освещаете актуальные вопросы жителей нашего региона, прилагая все усилия, вносите свой вклад по информированию реализаций масштабных государственных реформ. На днях президент нашей страны поручил утвердить 28 июня профессиональным праздником журналистов Казахстана. Это решение еще раз подтверждает важную роль представителей средств массовой информации в развитии общества, - обратился к собравшимся аким ЗКО Гали Искалиев. Стоит отметить, что в Западно-Казахстанской области функционируют 74 средства массовой информации, среди которых шесть электронных СМИ, 52 газеты, 14 журналов и два информационных агентства. – Желаю всем представителям средств массовой информации нашей области окончить текущий год с большими успехами и радостными событиями. С развитием интернета усилилась взаимосвязь между традиционными СМИ и малыми медиа. На сегодняшний день социальные сети также можно назвать конкурентами СМИ. Мы все работаем вместе во имя процветающего и сильного Казахстана. Нам предстоит проделать огромную работу по повышению благосостояния всех наших граждан и здесь именно вы являетесь нашими самыми важными партнерами. Вместе с тем вы открыто освещаете проблемы наших жителей. Таким образом именно вы являетесь "золотым мостом" между населением и государственными органами. Надеюсь, в будущем наше сотрудничество будет укрепляться во имя жителей нашего региона. Искренне хочу пожелать вам здоровья, благополучия во всем и новых побед на творческом поприще, - заявил Гали Искалиев. Работникам СМИ аким области вручил и цветы и памятные подарки.