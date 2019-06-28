Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, за 5 месяцев этого года в Атырауской области совершено 117 дорожно-транспортных происшествий. - В результате погибли 24 человека, 165 пострадавших. Стражами порядка за этот период к ответственности привлечены более 60 тысяч водителей, в том числе 507 - за вождение в нетрезвом состоянии и 99 - за выезд на встречную полосу. Эти факты являются основной причиной ДТП в регионе, - пояснили в департаменте. В Атырау в целях профилактики дорожно – транспортных происшествий выехала колонна битых автомобилей. Полицейские установили на эвакуаторы баннеры с надписью «Это не должно повториться» и «Не торопись! Жизнь каждого на дороге в твоих руках». Два эвакуатора, груженные искареженным авто, проехали по центральным улицам и по самому длинному проспекту города - пр.Азаттык. - Полицией также проводится установка светящихся предупредительных лэдэкранов на республиканских трассах, ежемесячно обновляются баннеры по профилактике ДТП. В ближайшее время планируется проведение акции под названием «Водитель, будь внимателен! У нас нет лишних детей!», - добавили полицейские.