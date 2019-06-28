Художник Гельсера Абрахимова созданием картин начала заниматься 10 лет назад. - Первые мои работы были картины из ткани в технике коллажа. Первая персональная выставка моих работ "Петушиные истории" была в 2010 году. Вторая называлась "Разноцветное лето", там были представлены новые картины, третья состоялась в городе Аксай, четвертая в России. И вот сегодня, 28 июня, состоялось открытие пятой выставки под названием "Творческий мир без границ", потому что тут объедены разные виды и картины, и куклы обереги на удачу, от сглаза, денежные деревья. Сейчас уже два года делаю тумары для офисов, домов и машины, -рассказала Гельсера Абрахимова. Женщина закончила Оренбургское художественное училище по профессии художник-оформитель. - Проработала в этой сфере пять лет, вышла замуж и тридцать лет находилась дома по семейным обстоятельствам. Потом решила развивать себя, начала рисовать акварелью для школы, а потом и пришла идея заняться творчеством, - сказала Гельсера. Женщина рассказала, что она создавала работы для иностранцев. - Однажды у меня заказали петушка, который потом отправился в Италию, - пояснила женщина.