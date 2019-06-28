Вода начнет поступать в дома уральцев после обеда 28 июня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима Уральска сообщили, что устранение аварии на КНС-19 завершены. - Силами рабочих ТОО «Батыс Су Арнасы» за ночь была демонтирована труба на поврежденном участке. После обеда начнется запуск воды, - сообщили в пресс-службе. Однако нужно отметить, что давление воды в трубах будет подниматься постепенно. - Также сообщаем, что порыв произошел на резервной нерабочей ветке. Это никак не повлияет на подачу воды жителям северо-восточной части города. С сегодняшнего дня рабочие ТОО «Батыс Су Арнасы» приступят ремонту резервной ветки, - пояснили в пресс-службе горакимата. Напомним, почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди. Подача воды была возобновлена 30 мая. Однако 27 июня на КНС снова произошел порыв и часть уральцев осталась без воды. Власти города сразу же организовали подвоз воды.