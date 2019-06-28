Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал старший инспектор службы пробации №1 района Бәйтерек ДУИС по ЗКО Виктор Сохин, ранее квота местными исполнительными органами также выделялась, однако не были определены конкретные организации которые были обязаны принять на работу осужденных, которые освобождались из мест лишения свободы. – Зачастую это приводило к тому, что в виду имеющейся конкурентоспособной среды руководители организаций принимали на работу людей не имеющих судимость, что влияло на моральное состояние осужденных, ввиду того что двери перед ними все закрывали. Теперь установлена квота рабочих мест по району Бәйтерек для организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в определенных размерах от списочной численности работников организации, - сообщил Виктор Сохин. Данным постановлением организации, расположенные на территории района Бәйтерек, у которых штатная численность работников превышает 50 человек, обязаны будут принять на работу как минимум одного осужденного. По словам Виктора Сохина, это в разы увеличит трудозанятость подучетных людей, не смотря на их судимость. – К примеру, если взять район Бәйтерек, благодаря данной квоте служба пробации района Бәйтерек имеет возможность трудоустроить в 2019 году 17 осужденных, - дополнил Виктор Сохин.