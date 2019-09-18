Как рассказали в полиции, сегодня, 18 сентября, в 10.30 на трассе Атырау-Махамбет произошло дорожно-транспортное происшествие. — Водитель автомашины марки Toyota Hilux, примерно на 15 километре от города, выехав на встречную полосу движения, совершил столкновение со служебным автотранспортом патрульной службы полиции, марки Volkswagen Polo. При столкновении автомашин получили телесные повреждения водитель Toyota Hilux, а также пострадали младший лейтенант полиции и лейтенант полиции, которые в последующем были госпитализированы в больницу, — отметили в пресс-службе. Материал зарегистрирован в ЕРДР по ст. 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.