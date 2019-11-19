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Происшествия Социум

Полицейский на патрульной машине сбил девушку в Уральске (видео)

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Блогер Айболат Букенов рассказал, что 18 ноября поздним вечером ему прислали видеоролик, на котором снято, что полицейские сбили девушку на пешеходном переходе. - Тут же позвонили знакомые сотрудники и рассказали, что на место ДТП выехал генерал, я, не долго думая, нанял такси и поехал услышать комментарии к произошедшему. По приезду пострадавшую уже забрали на скорой, а я подошел к Махсудхану Аблазимову и попросил прокомментировать эт
Кристина Кобина
Полицейский на патрульной машине сбил девушку в Уральске (видео)
Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео Блогер Айболат Букенов рассказал, что 18 ноября поздним вечером ему прислали видеоролик, на котором снято, что полицейские сбили девушку на пешеходном переходе. - Тут же позвонили знакомые сотрудники и рассказали, что на место ДТП выехал генерал, я, не долго думая, нанял такси и поехал услышать комментарии к произошедшему. По приезду пострадавшую уже забрали на скорой, а я подошел к Махсудхану Аблазимову и попросил прокомментировать этот "беспредел". Он выхватил у меня из рук телефон и приказал своим подчиненным удалить видеоролик. После того, как все удалили, мне вернули телефон и забрали в отдел полиции поселка Зачаганск. Там я написал объяснительную, но мне еще выписали административный штраф, якобы я мешал работе полицейских, но я с этим, конечно, не согласен, - рассказал Айболат Букенов. В пресс-службе департамента полиции ЗКО подтвердили, что 18 ноября в 22.30 на пересечении улиц Жангирхана и Брусиловского инспектор патрульной службы старший лейтенант полиции Баймукашев, управляя служебным автотранспортом, допустил наезд на пешехода. - В тот момент девушка переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП потерпевшая получила различные телесные повреждения и была госпитализирована в травматологическое отделение городской больницы. В настоящее время в отношении сотрудника полиции Баймукашева начато досудебное расследование по статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения", - рассказали в полиции ЗКО. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО пояснили, что 21-летняя девушка находится в тяжелом состоянии. -  Вызов поступил в 21.58. Скорая прибыла на место в 22.05.  Девушка была доставлена в многопрофильную больницу города Уральск, у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма. В настоящее время она находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, - пояснили в облздраве. Решением дисциплинарной комиссии данный сотрудник был уволен из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины. А также к дисциплинарной ответственности были привлечены его непосредственные командиры и руководство, сообщили в пресс-службе полиции. - Я хотел бы принести свои искренние извинения родным и близким Бейсовой Ларисы за действия своего подчиненного. Со своей стороны мы окажем всю возможную помощь Ларисе. Желаем ей скорейшего выздоровления, - привели слова Махсудхана Аблазимова в пресс-службе полиции ЗКО. В полиции объяснили, почему Айболат Букенов был оштрафован. - Он приехал на место ДТП, в это время сотрудники полиции проводили следственные действия – проводили осмотр места происшествия, автотранспорта, опрашивали очевидцев и свидетелей. Это интенсивный участок дороги.  Букенов своими действиями воспрепятствовал проведению данных мероприятий и, хаотично двигаясь, подвергал себя и участников дорожного движения опасности. Не соблюдая элементарных требований безопасности, пытался произвести съемку действий сотрудников, при этом неоднократно выходил на проезжую часть.  Здесь была явная угроза совершения аналогичного наезда на пешехода Букенова, - рассказали в полиции ЗКО. В пресс-службе ДП ЗКО пояснили, что сотрудники полиции неоднократно делали Айболату Букенову замечания. - Однако последний не реагировал и вел себя агрессивно. Это обычная работа сотрудников полиции. Поэтому они вынуждены были ограничить ему доступ. Согласно заключению медицинской экспертизы, он находился в легкой степени опьянения, - прокомментировали ситуацию в полиции ЗКО. В ведомстве отметили, что это не первое его появления в общественных местах в нетрезвом состоянии. - За последние три года Букенов неоднократно привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии.  Также в мае и декабре 2017 года привлекался к адмответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств. Сейчас подача негативной информации с его стороны в СМИ и соцсети – это явно его защитная реакция, - пояснили в ДП ЗКО. В отношении Букенова собран административный материал за неповиновение требованиям сотрудникам полиции, согласно статье 667 КоАП РК "Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя". Сам же Айболат Букенов рассказал, что накануне он был на приеме у Махсудхана Аблазимова. Показал ему видео с нарушениями, сделанными полицейскими в этом году, и отметил, что все эти ролики есть в социальных сетях. - Тогда генерал поддержал меня, сказал, что он, к сожалению, нечасто смотрит социальные сети, и якобы не знал об этих  проступках. При этом поделился со мной номером своего заместителя для обратной связи, - рассказал Айболат Букенов. К слову, с начала этого года сотрудниками инспекции по личному составу выявлено 113 нарушений служебной дисциплины, в том числе 60 нарушений ПДД. Все они привлечены к дисциплинарной ответственности, 5 уволены из органов внутренних дел.     Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено Айболатом Букеновым

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