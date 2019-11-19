Полицейский на патрульной машине сбил девушку в Уральске (видео)

Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, у нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с видео Блогер Айболат Букенов рассказал, что 18 ноября поздним вечером ему прислали видеоролик, на котором снято, что полицейские сбили девушку на пешеходном переходе. - Тут же позвонили знакомые сотрудники и рассказали, что на место ДТП выехал генерал, я, не долго думая, нанял такси и поехал услышать комментарии к произошедшему. По приезду пострадавшую уже забрали на скорой, а я подошел к Махсудхану Аблазимову и попросил прокомментировать эт