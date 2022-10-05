– Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК «Нарушение ПДД», - сообщили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Авария произошла пятого октября около часа ночи на 124-м километре дороги Чапаево - Жангали, в четырёх километрах от посёлка Жангала. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась.В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции сокрой помощи поступил в 1:18. Бригада медиков была на месте в 1:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров. Выяснилось, что за рулём авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один. Был ли полицейский при исполнении - пока неизвестно. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.