Полицейский находился за рулем автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на трассе ЗКО

Данную информацию подтвердили в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, ДТП произошло сегодня, 27 февраля, на 339 километре трассы Самара-Шымкент в 9.30 утра. - На трассе столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2114" с пассажирским автобусом. За рулем легкового автомобиля находился сотрудник РОВД Сырымского района, - пояснил Талгата АХАЕВ. Пока неизвестно, кто виновен в данной аварии. Напомним, сегодня, 27 февраля, на трассе столкнулись легковой автомобиль и автобус. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали