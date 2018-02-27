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Происшествия Социум

Полицейский находился за рулем автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на трассе ЗКО

Данную информацию подтвердили в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, ДТП произошло сегодня, 27 февраля, на 339 километре трассы Самара-Шымкент в 9.30 утра. - На трассе столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2114" с пассажирским автобусом. За рулем легкового автомобиля находился сотрудник РОВД Сырымского района, - пояснил Талгата АХАЕВ. Пока неизвестно, кто виновен в данной аварии. Напомним, сегодня, 27 февраля, на трассе столкнулись легковой автомобиль и автобус. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали
Кристина Кобина
Полицейский находился за рулем автомобиля, столкнувшегося с пассажирским автобусом на трассе ЗКО
Данную информацию подтвердили в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам заместителя начальника ДВД ЗКО Талгата АХАЕВА, ДТП произошло сегодня, 27 февраля, на 339 километре трассы Самара-Шымкент в 9.30 утра. - На трассе столкнулись автомобиль марки "ВАЗ-2114" с пассажирским автобусом. За рулем легкового автомобиля находился сотрудник РОВД Сырымского района, - пояснил Талгата АХАЕВ. Пока неизвестно, кто виновен в данной аварии. Напомним, сегодня, 27 февраля, на трассе столкнулись легковой автомобиль и автобус. В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что в ДТП пострадали три человека.
ЗКО ДТП полицейский трасса Самара-Шымкент

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