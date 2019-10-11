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Социум

Полицейский осужден за подстрекательство к даче взятки

Суд приговорил участкового инспектора к лишению свободы сроком на три года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по ЗКО Серик Мустафин, за последние два года по фактам получения взяток зарегистрировано 46 преступлений, а по фактам дачи взяток и посредничества – 40, осуждены 24 человека. – В качестве примера могу привести то, что к трем годам лишения свободы был осужден участковый инспектор полиции УВД города Уральск майор полиции Хуснитденов, который подстрекал
Арайлым Усербаева
Полицейский осужден за подстрекательство к даче взятки
 Суд приговорил участкового инспектора к лишению свободы сроком на три года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя департамента агентства по противодействию коррупции по ЗКО Серик Мустафин, за последние два года по фактам получения взяток зарегистрировано 46 преступлений, а по фактам дачи взяток и посредничества – 40, осуждены 24 человека. – В качестве примера могу привести то, что к трем годам лишения свободы был осужден участковый инспектор полиции УВД города Уральск майор полиции Хуснитденов, который подстрекал жителя города к даче взятки в сумме 1,2 миллиона тенге. Взятка предназначалась должностным лицам Уральского городского суда за прекращение уголовного дела в отношении последнего по факту хищения чужого имущества, - сообщил Серик Мустафин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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