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Происшествия Социум

Полицейский погиб в ДТП на автодороге ЗКО

30-летний Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского отдела полиции Акжайыкского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Айболат Нурлибеков Полицейский погиб в аварии, которая унесла жизни трех человек и произошла на 264 километре трассы "Атырау-Уральск", при столкновении фуры и "Шарана". 30-летний Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского ОП Акжаикского района. Как стало известно, майор полиции Айболат Нурлибеков уроженец ЗКО, Акжаикского района, с. Бударино, был женат и воспитывал двух сыновей 9 и 3 лет. Напомним, смертельная авария, в кот
Кристина Кобина
Полицейский погиб в ДТП на автодороге ЗКО
30-летний Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского отдела полиции Акжайыкского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Айболат Нурлибеков Полицейский погиб в аварии, которая унесла жизни трех человек и произошла на 264 километре трассы "Атырау-Уральск", при столкновении фуры и "Шарана". 30-летний Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского ОП Акжаикского района. Как стало известно, майор полиции Айболат Нурлибеков уроженец ЗКО, Акжаикского района, с. Бударино, был женат и воспитывал двух сыновей 9 и 3 лет. Напомним, смертельная авария, в которой погибли три человека произошла 2 ноября в 20.30. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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