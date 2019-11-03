Полицейский погиб в ДТП на автодороге ЗКО

30-летний Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского отдела полиции Акжайыкского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Айболат Нурлибеков Полицейский погиб в аварии, которая унесла жизни трех человек и произошла на 264 километре трассы "Атырау-Уральск", при столкновении фуры и "Шарана". 30-летний Айболат Нурлибеков исполнял обязанности начальника Тайпакского ОП Акжаикского района. Как стало известно, майор полиции Айболат Нурлибеков уроженец ЗКО, Акжаикского района, с. Бударино, был женат и воспитывал двух сыновей 9 и 3 лет. Напомним, смертельная авария, в кот