Полицейский повесился в Атырауской области

Это третья за месяц смерть в рядах Атырауской полиции, сообщает azh.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным издания, 25-летний уроженец Курмангазинского района работал помощником дежурного Тенгизского отдела полиции. Его тело нашли на стадионе висящим в петле на турнике. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". В марте это не первая утрата в рядах местных правоохранительных органов. 20 марта в Махамбетском районе в Урале был обнаружен труп 25-летнего сотрудника районного отдела полиции. При этом на берегу стояла его машина с