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Социум

Полицейский повесился в Атырауской области

Это третья за месяц смерть в рядах Атырауской полиции, сообщает azh.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным издания, 25-летний уроженец Курмангазинского района работал помощником дежурного Тенгизского отдела полиции. Его тело нашли на стадионе висящим в петле на турнике. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". В марте это не первая утрата в рядах местных правоохранительных органов. 20 марта в Махамбетском районе в Урале был обнаружен труп 25-летнего сотрудника районного отдела полиции. При этом на берегу стояла его машина с
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Полицейский повесился в Атырауской области
Это третья за месяц смерть в рядах Атырауской полиции, сообщает azh.kz.
В Атырау сотрудник полиции незаконно отбирал паспорта у иностранцев
В Атырау сотрудник полиции незаконно отбирал паспорта у иностранцев
Иллюстративное фото из архива "МГ"                 По данным издания, 25-летний уроженец Курмангазинского района работал помощником дежурного Тенгизского отдела полиции. Его тело нашли на стадионе висящим в петле на турнике. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". В марте это не первая утрата в рядах местных правоохранительных органов. 20 марта в Махамбетском районе в Урале был обнаружен труп 25-летнего сотрудника районного отдела полиции. При этом на берегу стояла его машина с ключом в замке зажигания. А 19 марта у себя дома умерла лейтенант полиции, работавшая психологом в ГУП. Это произошло за несколько дней до её назначенной свадьбы. После публикации «АЖ» департамент полиции по Атырауской области прокомментировал смерти сотрудников полиции. – По факту смерти сотрудника полиции 1996 года рождения, произошедшей 29 марта этого года в Курмангазинском районе, в настоящее время проводится досудебное расследование, – сообщил заместитель начальника департамента полиции по Атырауской области Адилхан Байдосов. – Также проводятся следственные действия по факту смерти  полицейского, тело которого было найдено 20 марта в реке Урал. А сотрудница Управления полиции города Атырау 19 марта скончалась от болезни. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция повесился

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