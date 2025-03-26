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Происшествия Социум

Полицейский ранил друга из табельного оружия в Актобе

Начато досудебное расследование.
Арайлым Усербаева
Полицейский ранил друга из табельного оружия в Актобе

В социальной сети Instagram распространилась информация о том, что 25 марта младший сержант полиции изолятора временного содержания УП, находясь в машине, выстрелил в сидящего рядом друга, который пришел поздороваться. Пострадавшего доставили в больницу с ранением обеих ног. По факту халатности возбуждено уголовное дело. 

В департаменте полиции Актюбинской области рассказали, что по предварительным данным, сотрудник полиции, не соблюдая меры безопасности произвел один непроизвольный выстрел из табельного оружия, в результате чего травму получил его знакомый.

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По данному факту начато досудебное расследование по статье 371 УК РК «Халатность». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудник отстранен от выполнения служебных обязанностей. 

В управлении здравоохранения Актюбинской области рассказали, что пострадавший получает лечение в стационаре. Операция ему не понадобилась, хирург оказал первую помощь.

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