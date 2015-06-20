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Социум

Полицейский с неадекватным поведением дежурил на выпускном балу в Уральске

Полицейский повел себя грубо с фотокорреспондентом "МГ", когда тот фотографировал место пропуска гостей на территорию площади. Для проведения выпускного бала в этом году по традиции была перекрыта часть проспекта Достык - от ул. Ж. Молдагалиева до ул. Д.Нурпеисовой. Полицейские оцепили эту территорию железным забором и пропускали людей только при наличии спецпропуска. Местные журналисты и операторы могли пройти на площадь по служебному удостоверению. Во время съемки один из полицейских подошел к фотокорреспонденту портала "Мой ГОРОД" Медету МЕДРЕСОВУ, схватил его за руку и потребовал, чтобы жу
Дана Рахметова
Полицейский с неадекватным поведением дежурил на выпускном балу в Уральске
Полицейский повел себя грубо с фотокорреспондентом "МГ", когда тот фотографировал место пропуска гостей на территорию площади.
policeiskii
policeiskii
 Для проведения выпускного бала в этом году по традиции была перекрыта часть проспекта Достык - от ул. Ж. Молдагалиева до ул. Д.Нурпеисовой. Полицейские оцепили эту территорию железным забором и пропускали людей только при наличии спецпропуска. Местные журналисты и операторы могли пройти на площадь по служебному удостоверению. Во время съемки один из полицейских подошел к фотокорреспонденту портала "Мой ГОРОД" Медету МЕДРЕСОВУ, схватил его за руку и потребовал, чтобы журналист покинул огражденную территорию. Сотрудник полиции, который не представился, вел себя неадекватно, грубо разговаривал. При этом обращался к нашему фотокорреспонденту со словами "брат" и "бауырым". Поспорив с журналистами некоторое время, он развернулся и ушел. Ситуация с организацией общественного порядка на выпускном балу в Уральске каждый год возмущает жителей города. Многочисленные родители, желающие пройти на главный праздник своих детей, стоят у ограждения и спорят с полицейскими. Властям не удается хорошо организовать бал, чтобы все стороны остались довольными. EJeYjgRM8dU Фото и видео Ербола АМАНШИНА
полицейский ограждение

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