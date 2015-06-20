Полицейский с неадекватным поведением дежурил на выпускном балу в Уральске

Полицейский повел себя грубо с фотокорреспондентом "МГ", когда тот фотографировал место пропуска гостей на территорию площади. Для проведения выпускного бала в этом году по традиции была перекрыта часть проспекта Достык - от ул. Ж. Молдагалиева до ул. Д.Нурпеисовой. Полицейские оцепили эту территорию железным забором и пропускали людей только при наличии спецпропуска. Местные журналисты и операторы могли пройти на площадь по служебному удостоверению. Во время съемки один из полицейских подошел к фотокорреспонденту портала "Мой ГОРОД" Медету МЕДРЕСОВУ, схватил его за руку и потребовал, чтобы жу