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Происшествия Социум

Полицейский, сбивший девочку в ЗКО, освобожден от должности

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" - Полицейский взвода ДПП Бурлинского РОВД, старшина полиции АУБАКИРОВ из-за совершенного им ДТП решением дисциплинарной комиссии ДВД освобожден от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. К тому же постановлением административного суда полицейский был оштрафован на 15 МРП (29730 тенге) и лишен водительского удостоверения на один год. Напомним, 16 мая, в обеденное время в городе Аксай ЗКО полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе.
gorod
Полицейский, сбивший девочку в ЗКО, освобожден от должности
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" - Полицейский взвода ДПП Бурлинского РОВД, старшина полиции АУБАКИРОВ из-за совершенного им ДТП решением дисциплинарной комиссии ДВД освобожден от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. К тому же постановлением административного суда полицейский был оштрафован на 15 МРП (29730 тенге) и лишен водительского удостоверения на один год. Напомним, 16 мая, в обеденное время в городе Аксай ЗКО полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе.
ДТП ребенок полицейский

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