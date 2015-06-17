Полицейский, сбивший девочку в ЗКО, освобожден от должности

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО. Фото из архива "МГ" - Полицейский взвода ДПП Бурлинского РОВД, старшина полиции АУБАКИРОВ из-за совершенного им ДТП решением дисциплинарной комиссии ДВД освобожден от занимаемой должности, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО. К тому же постановлением административного суда полицейский был оштрафован на 15 МРП (29730 тенге) и лишен водительского удостоверения на один год. Напомним, 16 мая, в обеденное время в городе Аксай ЗКО полицейская машина сбила девочку на пешеходном переходе.