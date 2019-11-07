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Происшествия Социум

Полицейский ЗКО бросил жезл в машину: кого и за что наказали после инцидента

Инцидент произошел 13 сентября на проспекте Назарбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, полицейского, бросившего жезл в инкассаторскую машину, привлекли к ответственности. - Также был привлечен и водитель инкассаторской машины. Вообще в законе об органах внутренних дел написано, что в случае неподчинения сотрудник полиции имеет право применить любые подручные средства для остановки транспортного средства. В данном случае эта картина выглядит в СМИ негативно. В этой ситуации он должен бы
Кристина Кобина
Полицейский ЗКО бросил жезл в машину: кого и за что наказали после инцидента
Инцидент произошел 13 сентября на проспекте Назарбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, полицейского, бросившего жезл в инкассаторскую машину, привлекли к ответственности. - Также был привлечен и водитель инкассаторской машины. Вообще в законе об органах внутренних дел написано, что в случае неподчинения сотрудник полиции  имеет право применить любые подручные средства для остановки транспортного средства. В данном случае эта картина выглядит в СМИ негативно. В этой ситуации он должен был проявить холоднокровность, не должно быть эмоций. Он, конечно, привлечен к ответственности, но по части этического кодекса, - пояснил Кенжебек Куспаев. Напомним, 13 сентября в социальных сетях был размещен видеоролик с участием инспектора дорожной полиции УП города Уральск. На видеоролике полицейский не пускает женщину, чтобы та проехала к дому. Он забрал у нее ключи от авто. Полицейский объясняет женщине, что идет установка металлической конструкции и проезд запрещен. Однако женщина стала спорить со стражем порядка. В это время инкассаторская машина, проигнорировав запрет полицейского, проезжает, после чего страж порядка кидает жезл вслед машины. Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Серик Суйнбаев через несколько дней после произошедшего сообщил, что герой видеоролика понесет дисциплинарное наказание. Также он добавил, что женщина, которой полицейский запрещал проехать, не имеет к нему претензий. Также Серик Суйнбаев добавил, что в ходе проверки выяснилось, что женщина прописана не в городе, а в поселке Мичурино. Даже если женщина временно снимает жилье в том районе, который указала, будет проведена проверка на наличие прописки. Если таковой не окажется, возможно, она также будет привлечена к административной ответственности.  Позже стало известно, что полицейского, кинувшего жезл в инкассаторскую машину (видео) привлекли к ответственности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
инкассаторская машина

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