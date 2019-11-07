Полицейский ЗКО бросил жезл в машину: кого и за что наказали после инцидента

Инцидент произошел 13 сентября на проспекте Назарбаева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал руководитель местной полицейской службы департамента полиции ЗКО Кенжебек Куспаев, полицейского, бросившего жезл в инкассаторскую машину, привлекли к ответственности. - Также был привлечен и водитель инкассаторской машины. Вообще в законе об органах внутренних дел написано, что в случае неподчинения сотрудник полиции имеет право применить любые подручные средства для остановки транспортного средства. В данном случае эта картина выглядит в СМИ негативно. В этой ситуации он должен бы