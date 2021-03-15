Полицейских начали вакцинировать от COVID-19 в Атырау

В Атырауской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе управления здравоохранения. Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, в период с 9 по 13 марта в общей сложности в регионе провакцинировано 895 человек. - Из них 556 педагогов, 316 медработников, 22 госслужащих и 1 полицейский, - рассказали в пресс-службе облздрава. Вакцину от коронавирусной инфекции получил первый полицейский. Напомним, что 5 марта в регион прибыли 2 тысячи вакцин "Спутник V" для восьми приоритетных категорий граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, по