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Социум

Полицейских начали вакцинировать от COVID-19 в Атырау 

В Атырауской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе управления здравоохранения. Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, в период с 9 по 13 марта в общей сложности в регионе провакцинировано 895 человек. - Из них 556 педагогов, 316 медработников, 22 госслужащих и 1 полицейский, - рассказали в пресс-службе облздрава. Вакцину от коронавирусной инфекции получил первый полицейский. Напомним, что 5 марта в регион прибыли 2 тысячи вакцин "Спутник V" для восьми приоритетных категорий граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, по
Дана Рахметова
Полицейских начали вакцинировать от COVID-19 в Атырау 
В Атырауской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции, сообщают в пресс-службе управления здравоохранения.
180 тысяч жителей ЗКО вакцинируют от COVID-19
180 тысяч жителей ЗКО вакцинируют от COVID-19
Иллюстративное фото из архива "МГ" Так, в период с 9 по 13 марта в общей сложности в регионе  провакцинировано 895 человек. - Из них 556 педагогов, 316 медработников, 22 госслужащих и 1 полицейский, - рассказали в пресс-службе облздрава. Вакцину от коронавирусной инфекции получил первый полицейский. Напомним, что 5 марта в регион прибыли 2 тысячи вакцин "Спутник V" для восьми приоритетных категорий граждан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полицейские вакцина коронавирусная инфекция

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