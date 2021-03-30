Полицейских принуждали к вакцинации в Атырауской области

Начальник Жылыойского районного отдела полиции Ерболат Досмагулов отправил своим подчиненным аудиозапись, в которой говорит, что вакцинация для них обязательна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой мужской голос в приказном тоне говорит, что вакцинация для личного состава обязательна. – Предупреждаю весь личный состав: вакцинация всем обязательна. Не должно быть разговоров вроде "Я не пойду! Я отказываюсь", в противном случае отказ от вакцинации повлияет на все, даже по личным делам вы не сможе