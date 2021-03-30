Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Полицейских принуждали к вакцинации в Атырауской области

Начальник Жылыойского районного отдела полиции Ерболат Досмагулов отправил своим подчиненным аудиозапись, в которой говорит, что вакцинация для них обязательна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой мужской голос в приказном тоне говорит, что вакцинация для личного состава обязательна. – Предупреждаю весь личный состав: вакцинация всем обязательна. Не должно быть разговоров вроде "Я не пойду! Я отказываюсь", в противном случае отказ от вакцинации повлияет на все, даже по личным делам вы не сможе
Арайлым Усербаева
Полицейских принуждали к вакцинации в Атырауской области
Начальник Жылыойского районного отдела полиции Ерболат Досмагулов отправил своим подчиненным аудиозапись, в которой говорит, что вакцинация для них обязательна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В Казахстане могут появиться свои шерифы
В Казахстане могут появиться свои шерифы
Иллюстративное фото из архива "МГ" В социальных сетях распространяется аудиозапись, в которой мужской голос в приказном тоне говорит, что вакцинация для личного состава обязательна. – Предупреждаю весь личный состав: вакцинация всем обязательна. Не должно быть разговоров вроде "Я не пойду! Я отказываюсь", в противном случае отказ от вакцинации повлияет на все, даже по личным делам вы не сможете сделать документацию. После того как вы получите второй укол вакцинации вам всем выдадут корочки, запомните это. Особенно это касается Тенгиз. (...) Хитрые варианты не нужны, все вы должны вакцинироваться, до единого. Исключение: люди, страдающие сердечными заболеваниями, астмой и эпилепсией. Списки буду смотреть сам, вызовите всех, кто в отпуске, кто на отдыхающей смене, сельских участковых, - говорит мужчина (перевод редакции). Как выяснилось позже, голос на аудиозаписи принадлежит начальнику Жылыойского районного отдела полиции Ерболату Досмагулову. В сети появилась видеозапись, в которой главный полицейский района объясняет свой поступок. – Я бы хотел дал пояснение по поводу распространяемой аудиозаписи. Сейчас стражи порядка вакцинируются от коронавирусной инфекции. Ученые говорят, что именно прививка является самой эффективной профилактикой COVID-19. Я действительно хотел организовать своевременную вакцинацию сотрудников полиции Жылыойского района. Ведь именно Жылыойский район занимает первое место по распространению коронавирусной инфекции. На Тенгизе выставлены блокпосты. Сотрудники полиции наряду с врачами стоят на передовой, и поэтому вакцинация очень важна. Но мы никого не принуждали к этому. Я лишь хотел сказать, что для меня важно здоровье моего личного состава, - заявил Ерболат Досмагулов. К слову, в департаменте полиции региона все начали проводить служебную проверку.
Полицейских принуждали к вакцинации в Атырауской области
Полицейских принуждали к вакцинации в Атырауской области
Ерболат Досмагулов. Скриншот с видео Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
полиция Вакцинация коронавирус

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article