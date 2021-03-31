Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля

В министерстве пересмотрены тарифы на производство электрической энергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве энергетики РК, с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации. Предельные тарифы 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО) в Казахстане будут увеличены с 1 апреля 2021 года. По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 %. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок. В результате проведенной работы и о