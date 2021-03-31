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Социум

Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля

В министерстве пересмотрены тарифы на производство электрической энергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве энергетики РК, с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации. Предельные тарифы 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО) в Казахстане будут увеличены с 1 апреля 2021 года. По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 %. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок. В результате проведенной работы и о
Арайлым Усербаева
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
В министерстве пересмотрены тарифы на производство электрической энергии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Электроэнергия подорожает в Казахстане с 1 апреля
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в министерстве энергетики РК, с 1 апреля предельные тарифы теплоэлектростанций увеличатся в среднем на 15% для финансирования их модернизации. Предельные тарифы 37 из 45 энергопроизводящих организаций (ЭПО) в Казахстане будут увеличены с 1 апреля 2021 года. По поданным заявкам рост предельных тарифов прогнозировался на уровне 36 %. Более полугода проводился анализ обоснованности поданных заявок. В результате проведенной работы и обсуждений, доля увеличения заявленных уровней предельных тарифов станций были снижены более чем в два раза. - При их рассмотрении министерством был применен индивидуальный подход по каждому случаю. Были приняты во внимания заявки, требующие своевременного решения. Среднее увеличение предельных тарифов энергопроизводящих организаций по Казахстану прогнозируется на уровне 15%, - сообщил вице-министр энергетики Кайрат Рахимов. По данным Кайрата Рахимова, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года износ энергетических активов в Казахстане составляет 53%. Соответственно основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии - уровень доходности большинства станции ниже фактических затрат. - Особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных компаний на электростанциях, обусловленное недофинансированием. К сожалению, допустимые уровни расходов на ремонтные кампании, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности, - подчеркнул Кайрат Рахимов. По этой причине постоянно находятся в ремонтах и недоступны для выработки электроэнергии по различным причинам около 2 000 МВт, что сопоставимо с совокупным потреблением трех южных областей - Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской. Из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено 4 458 технологических нарушения (рост на 11% по сравнению с 2019 годом). Каждое крупное технологическое нарушение – риск аварии всей энергетической системы Казахстана. Своевременная корректировка предельных тарифов у электрических станций позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022 годов и снижения аварийных ситуаций. Кроме этого, пересмотр тарифов поможет сохранить порядка 23 тыс. рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
подорожание электричество

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