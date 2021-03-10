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Социум

Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19

В этом месяце планируется привить 200 сотрудников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, полицейские начали добровольную вакцинацию против COVID-19. - В этом месяце планируется привить 200 полицейских. После медицинского осмотра и вопросов о состоянии здоровья каждый получил прививку вакциной «Спутник V», - пояснили в ведомстве. В их числе – командир батальона патрульной полиции Ермек Шуканов, он одним из первых получил прививку. Признается, что самочувствие нормальное, настроение – бодрое. По словам Ермека Шуканова, решение о вакц
Кристина Кобина
Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19
В этом месяце  планируется привить 200 сотрудников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19
Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19
Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, полицейские начали добровольную вакцинацию против COVID-19. - В этом месяце планируется привить 200 полицейских. После медицинского осмотра и вопросов о состоянии здоровья каждый получил прививку вакциной «Спутник V», - пояснили в ведомстве. В их числе – командир батальона патрульной полиции Ермек Шуканов, он одним из первых получил прививку. Признается, что самочувствие нормальное, настроение – бодрое. По словам Ермека Шуканова, решение о вакцинации принял в первую очередь, чтобы обезопасить родных, коллег и всех окружающих. - Были составлены списки полицейских, кто по собственному желанию готов получить прививку. В течение первого дня в областном центре было привито 10 сотрудников. Столько же полицейских каждый день будут получать укол с вакциной в течение этого месяца, - отметили в ведомстве. Примером для личного состава является заместитель начальника управления полиции Нурлан Оразалин, получив прививку с вакциной в числе первых, показав личным примером, что забота о собственном здоровье – это важно и необходимо. - Считаю, что вакцинация поможет справиться с распространением коронавирусной инфекции. Полицейские, ежедневно находясь на службе, контактируют с большим количеством людей и безопасность окружающих одна из главных задач полиции, - отметил Нурлан Оразалин.
Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19
Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19
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Вакцинация

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