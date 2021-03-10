Полицейских в Актюбинской области начали вакцинировать против COVID-19

В этом месяце планируется привить 200 сотрудников, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, полицейские начали добровольную вакцинацию против COVID-19. - В этом месяце планируется привить 200 полицейских. После медицинского осмотра и вопросов о состоянии здоровья каждый получил прививку вакциной «Спутник V», - пояснили в ведомстве. В их числе – командир батальона патрульной полиции Ермек Шуканов, он одним из первых получил прививку. Признается, что самочувствие нормальное, настроение – бодрое. По словам Ермека Шуканова, решение о вакц