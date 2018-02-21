Полицейского, получившего взятку 30 тысяч тенге, осудили в ЗКО

Инспектора полиции Сырымского РОВД приговорили к штрафу, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, инспектор заключил процессуальное соглашение с прокурором о признании вины. - Инспектору вменялась статья 366 ч. 1 УК РК - "Получение взятки". Суд назначил полицейскому наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона тенге. Также он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и лишен специального звания «капитан полиции», - пояснили в пресс-службе областного суда. Стоит отметить, что 15 февраля Ураль