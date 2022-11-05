Полиция предупредила об уличных мошенниках

Жители могут стать соучастниками преступлений, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В полиции Алматы рассказали о новом способе мошенничества. Неизвестные подходят на улице к потенциальной жертве и просят воспользоваться счётом на карте. Якобы с ними что-то случилось и сейчас родные сделают перевод средств. - На самом деле отправитель перевода - соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счёт отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передаёт незнакомцу и, сам того не желая, ст