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Социум

Полиция предупредила об уличных мошенниках

Жители могут стать соучастниками преступлений, передаёт Polisia.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" В полиции Алматы рассказали о новом способе мошенничества. Неизвестные подходят на улице к потенциальной жертве и просят воспользоваться счётом на карте. Якобы с ними что-то случилось и сейчас родные сделают перевод средств. - На самом деле отправитель перевода - соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счёт отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передаёт незнакомцу и, сам того не желая, ст
Дана Рахметова
Полиция предупредила об уличных мошенниках
Жители могут стать соучастниками преступлений, передаёт Polisia.kz.
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Иллюстративное фото из архива "МГ" В полиции Алматы рассказали о новом способе мошенничества. Неизвестные подходят на улице к потенциальной жертве и просят воспользоваться счётом на карте. Якобы с ними что-то случилось и сейчас родные сделают перевод средств.
- На самом деле отправитель перевода - соучастник преступления, который с украденного только что чужого сотового на счёт отзывчивого человека переводит денежные средства. Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передаёт незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения, - объяснили в полиции.
В полиции напоминают о мерах безопасности:
  • не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они вам не рассказали;
  • не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счётом;
  • не передавайте свои персональные данные третьим лицам;
  •  будьте более бдительными и менее доверчивыми.
Ранее эксперты говорили, что просьба перевести деньги в обмен на наличные также опасна. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
полиция Алматы

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