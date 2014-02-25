Сегодня на брифинге в ДВД ЗКО замначальника управления административной полиции ЗКО Талгат АХАЕВ ответил на критику журналиста государственного канала.
По словам Талгата АХАЕВА, полиция хотела бы обратить внимание на недостоверность информации, распространенной политическим обозревателем Галымом БАЙТУКОМ в авторской рубрике "Басе" на телеканале «Хабар».
- В эфире прозвучала недостоверная информация о том, что патрульные автомашины полиции якобы часто сопровождают автомобиль акима ЗКО и перекрывают улицы Уральска по ходу движения кортежа, - сказал Талгат АХАЕВ. - Официально заявляем, что указанная информация является заведомо недостоверной, бросая незаслуженный упрек в адрес дорожно-патрульной полиции Западного Казахстана, главной задачей которой является охрана общественного порядка, борьба с уличной преступностью и обеспечение безопасности дорожного движения.
По словам замначальника УАП, ведомственными нормативно-правовыми актами определен перечень автотранспортных средств, подлежащих сопровождению патрульными автомашинами полиции. Это автомобильные кортежи охраняемых должностных лиц государства и автотранспорт с детьми. Так, в прошлом году полицейские сопровождали три кортежа должностных лиц государства (приезд президента в октябре, премьер-министра в апреле и президента Татарстана в июне). Кроме того, они 4 раза обеспечивали безопасность перевозок автоколонн с детьми.
Напомним, в воскресенье, 23 февраля на госканале "Хабар" в программе "Жеті күн" прозвучала жесткая критика в адрес акима ЗКО. В сюжете программы говорилось о том, что десятки объектов образования находятся в плачевном состоянии, многие школы и детсады не видели капремонта со времени их строительства. В зданиях - сгнившие трубы, зияющие трещины, плохое водоснабжение и отопление. В качестве примера был приведен детсад №6, в СОШ №7 и СОШ №12 проблема.
Политический обозреватель Галым БАЙТУК
говорит, что аким области Нурлан НОГАЕВ
, "наверное, от внутреннего беспокойства, причиняемого внешними кризисными факторами, часто ездит в сопровождении патрульных автомобилей УДП и по ходу кортежа перекрываются улицы Уральска. Тяжелые думы одолевают областного вельможу, которому не хочется верить в то, что многие жители западного края не верят ему. О каких разъяснениях послания или вопросах девальвации можно говорить, когда он и его команда не могут решить местечковые проблемы горожан и сельчан. Вот и шумит народ в Жалпактале, Деркуле, Круглоозерном, Подстепном и Желаево. Хотя выйти в народ, успокоить, провести переговоры - это дело акима области. А он даже прессу во время встречи с общественностью отсаживает отдельно. Не барское это дело - разговоры вести с народом или компетентности маловато?".
В областном акимате ответили и на выпады по поводу "прессу отсаживает отдельно".
- На отчете акима области перед населением каждый журналист имел доступ в большой зал, - сообщил пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. - Журналисты могли спокойно войти и снимать. Но для оперативной подачи информации на третьем этаже здания был организован пресс-центр, где были созданы все условия. После окончания отчета аким области провел брифинг для журналистов, где были и все журналисты и где они могли задать свои вопросы.
Программу Галыма БАЙТУКА широко обсуждают и в социальных сетях, где автор анонсировал выпуск "про Запад".
Пользователи соцсетей приходят к выводу, что "на Хабаре просто так ничего не показывают".