По словам Талгата АХАЕВА, полиция хотела бы обратить внимание на недостоверность информации, распространенной политическим обозревателем Галымом БАЙТУКОМ в авторской рубрике "Басе" на телеканале «Хабар». - В эфире прозвучала недостоверная информация о том, что патрульные автомашины полиции якобы часто сопровождают автомобиль акима ЗКО и перекрывают улицы Уральска по ходу движения кортежа, - сказал Талгат АХАЕВ. - Официально заявляем, что указанная информация является заведомо недостоверной, бросая незаслуженный упрек в адрес дорожно-патрульной полиции Западного Казахстана, главной задачей которой является охрана общественного порядка, борьба с уличной преступностью и обеспечение безопасности дорожного движения. По словам замначальника УАП, ведомственными нормативно-правовыми актами определен перечень автотранспортных средств, подлежащих сопровождению патрульными автомашинами полиции. Это автомобильные кортежи охраняемых должностных лиц государства и автотранспорт с детьми. Так, в прошлом году полицейские сопровождали три кортежа должностных лиц государства (приезд президента в октябре, премьер-министра в апреле и президента Татарстана в июне). Кроме того, они 4 раза обеспечивали безопасность перевозок автоколонн с детьми. Напомним, в воскресенье, 23 февраля на госканале "Хабар" в программе "Жеті күн" прозвучала жесткая критика в адрес акима ЗКО. В сюжете программы говорилось о том, что десятки объектов образования находятся в плачевном состоянии, многие школы и детсады не видели капремонта со времени их строительства. В зданиях - сгнившие трубы, зияющие трещины, плохое водоснабжение и отопление. В качестве примера был приведен детсад №6, в СОШ №7 и СОШ №12 проблема.говорит, что, "наверное, от внутреннего беспокойства, причиняемого внешними кризисными факторами, часто ездит в сопровождении патрульных автомобилей УДП и по ходу кортежа перекрываются улицы Уральска. Тяжелые думы одолевают областного вельможу, которому не хочется верить в то, что многие жители западного края не верят ему. О каких разъяснениях послания или вопросах девальвации можно говорить, когда он и его команда не могут решить местечковые проблемы горожан и сельчан. Вот и шумит народ в Жалпактале, Деркуле, Круглоозерном, Подстепном и Желаево. Хотя выйти в народ, успокоить, провести переговоры - это дело акима области. А он даже прессу во время встречи с общественностью отсаживает отдельно. Не барское это дело - разговоры вести с народом или компетентности маловато?". В областном акимате ответили и на выпады по поводу "прессу отсаживает отдельно". - На отчете акима области перед населением каждый журналист имел доступ в большой зал, - сообщил пресс-секретарь акима ЗКО Кайрат АБУОВ. - Журналисты могли спокойно войти и снимать. Но для оперативной подачи информации на третьем этаже здания был организован пресс-центр, где были созданы все условия. После окончания отчета аким области провел брифинг для журналистов, где были и все журналисты и где они могли задать свои вопросы. Программу Галыма БАЙТУКА широко обсуждают и в социальных сетях, где автор анонсировал выпуск "про Запад". Пользователи соцсетей приходят к выводу, что "на Хабаре просто так ничего не показывают".