В рамках этой инициативы, полицейские Бурлинского отдела полиции встретились с жителями сел, чтобы рассказать о видах интернет-мошенничества, актуальных методах, которыми злоумышленники пытаются обмануть людей, и дать советы по тому, как избежать попадания в ловушку мошенников. В рамках бесед и презентаций были освещены такие важные темы, как защита личной информации, проверка достоверности онлайн-платежей, а также узнавание подозрительных схем и запросов.

Полицейские использовали простой и доступный язык, чтобы каждый мог понять сложности и риски, связанные с мошенничеством. Они также акцентировали внимание на важности информирования близких и соседей о возможных опасностях, чтобы создать общее понимание и солидарность в борьбе с мошенничеством. Местные жители выразили признательность за такие важные знания и подчеркнули, что такие мероприятия способствуют повышению уровня безопасности.

В последнее время выросло количество мошеннических действий в отношении клиентов крупных банков страны. Стоит отметить, что банковские системы тщательно защищены от сторонних вмешательств. И если у человека "уводят" средства с банковского счета, то это происходит, как правило, по его собственной неосторожности.

Защитить свои данные от преступного использования помогут простые правила: не передавайте и не называйте НИКОМУ реквизиты платёжной карты (срок действия, CVV/CVC, ПИН-код);

не сообщайте коды из SMS;

не меняйте номер телефона в мобильном банкинге по чьей-либо просьбе;

прервите разговор и незамедлительно измените пароли для доступа в мобильный банкинг, если вам позвонили с телефонного номера, схожего с номером контакт-центра вашего банка, и запрашивают персональные данные;

не передавайте никому логин и пароль от мобильного банкинга;

создавайте уникальный и сложный пароль для мобильного банкинга;

не переходите по ссылкам из писем от неизвестных отправителей;

установите и постоянно обновляйте антивирусные программы на своем компьютере и смартфоне;

не устанавливайте неизвестные программы и приложения, особенно, если они не были загружены с официальных ресурсов;

избегайте публичных мест с бесплатными точками доступа в интернет (таких как интернет-кафе и игровые клубы) для использования мобильного банкинга.

Если вы подозреваете, что ваши данные попали в руки злоумышленников, или обнаружили, что с вашими счетами проводятся операции без вашего ведома, незамедлительно обратитесь в контакт-центр или call-центр вашего банка.