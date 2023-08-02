По информации застройщика жилого комплекса «Аккент» ТОО Ayt Housing Complex, семье погибшей предоставят двухкомнатную квартиру на безвозмездной основе. Отмечается, что дом ввели в эксплуатацию в августе 2017 года. Но до января 2020 года он пустовал. Пожар произошёл первого августа в 16-этажном доме в микрорайоне Аккент. Горели электрические кабели с первого по последний этажи. До приезда пожарных несколько жителей сбросили ребёнка с балкона и спрыгнули сами. С места ЧП в больницы доставили 37 человек. Одна женщина скончалась от множественных травм. В доме были нарушения, связанные с безопасностью.