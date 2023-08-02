«Современные жилые комплексы, построенные по принципу «город в городе», представляют собой масштабные проекты с большой территорией, собственной внутренней инфраструктурой и большим количеством жителей. Например, в указанном ЖК проживают свыше 6 тысяч человек. Все это требует отдельного внимания и контроля со стороны органов внутренних дел. Находясь физически в центре конкретного жилого комплекса, участковому инспектору будет легче выполнять свои обязанности, владеть всей необходимой информацией, практически зная каждого жителя в лицо. Такой формат, по нашему мнению, может кардинально снизить уровень преступности и оздоровить криминогенную обстановку на отдельно взятом участке. Подобная практика обусловлена расширением количества жилых массивов, увеличением территории города, приростом населения и преследует единственную цель – поддержание правового порядка, безопасность граждан и оперативное реагирование», - отметил начальник Управления полиции Наурызбайского района подполковник полиции Мухамедали Сейсенулы.

Сегодня состоялось торжественное открытие участкового пункта полиции в жилом комплексе «АlemCity-1». Компания – застройщик выделила в ЖК помещение площадью 30-40 квадратных метров в чистовой отделке, оснащённое всем необходим для полноценного функционирования полицейского участка. Камеры во дворах и подъездах жилых комплексов, а также с прилегающих территорий уже выведены в данные пункты, что позволит вести круглосуточный контроль безопасности и правопорядка.Проект запущен в рамках ранее принятого комплексного плана на 2021-2023 гг. по улучшению работы участковых инспекторов полиции, который осуществляет переход к новому подходу полицейской деятельности – сервисной полиции. С 2021 года стала внедряться практика размещения полицейских пунктов в самих ЖК. Сегодня впервые такой проект осуществляется между застройщиком и ДП на безвозмездной основе. Сервисная полиция призвана создать устойчивые партнерские отношения правоохранительных органов с гражданами для совместного выявления и решения проблем в сфере правопорядка. В сервисной модели главная миссия состоит в обеспечении чувства безопасности и профилактике.