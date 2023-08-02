Редакция «МГ» продолжает цикл материалов об общежитиях города. Ранее мы показали, как живут люди в аварийном здании 30-х годов.

Сегодня мы расскажем, как живут люди в самом знаменитом общежитии города, которое находится в центральной части.

По словам заместителя руководителя управления отдела ЖКХ Алмата Ашикова, жилой дом №119 на улице Чурина построили в 1975 году. В пятиэтажном здании 222 квартиры. Дом без формы правления, внутренние инженерные сети находятся в изношенном состоянии. Строение требует капитального ремонта.

— Ежемесячно ТОО «Батыс су арнасы» откачивает нечистоты в подвальном помещении. Перед началом отопительного сезона специалисты ЖКХ и АО «Жайыктеплоэнерго» проводят разъяснительные работы по проведению ремонта внутридомовых инженерных сетей. Однако ввиду того, что большая часть квартир сдаётся в аренду, жители дома не заинтересованы в этом, а так же в участии по управлению и содержанию объекта кондоминиума. Чтобы привести дом в порядок, нужно создать форму управления или заключить договор с сервисной компанией, — сказал Алмат Ашиков.

По информации заместителя начальника департамента полиции ЗКО, в пятиэтажке проживают восемь ранее судимых человек, две семьи стоят на учёте как «неблагополучные», так же на учёте один несовершеннолетний.

— С начала 2023 года с этого дома через оператора «102» в участковый пункт полиции обратилось 68 граждан. В большинстве случаев жалобы административного характера: лежит пьяный, нарушение тишины, семейно-бытовые конфликты, в ночное время неизвестные выбрасывают из окон пластмассовые бутылки, окурки. Есть факты возгорания. За выброс мусора оштрафовали семь жильцов. Также зарегистрирован один факт кражи 15-метровой трубы, которую установили для слива канализации. Это привело к разливу нечистот по стенам и полу. Конфликты между соседями в сфере семейно-бытовых отношений в доме носят постоянный характер, — сообщил Абылайхан Сериков.

Жители общежития «прославились» на весь город, устроив под окнами свалку. Кроме мусора, на прилегающей территории десятки баклажек с жёлтой жидкостью. В просторных коридорах темнота, неприятный запах и чёрные стены. Туалеты завалены мусором и нечистотами, вода растекается по грязному полу, на котором почти не осталось кафеля. Перила будто никогда не видели краску, ступени осыпаются, полы моют только на нескольких этажах. Куча проводов свисает с грязных стен, на которых ещё видны следы когда-то стоявших там труб. Жильцы курят прямо на площадке, не отходя от двери собственной комнаты. Да и на контакт они шли с неохотой. Только приговаривали, что из-за квартирантов не могут благоустроить свой подъезд.

Жительница многоэтажки рассказала, что в общежитии есть комнаты квартирного типа, но их всего три. Остальные этажи совсем не благоустроены. Постоянно забитая канализация даёт о себе знать. В зловонии ей помогает раскиданный соседями мусор.

— У нас, например, как квартира. Газ свой, туалет и ванная, мы её такой уже купили. Мусорка рядом, донеси и выброси, а не спотыкайся через него. У нас было КСК, мы платили за всё, и даже с переплатой, чтобы избежать долгов. В итоге дом от обслуживания отказался, хотели сами всё делать, но так ничего и не сделали. Поэтому как у нас отопительный сезон, в подвал не пройдёшь, с отоплением постоянные проблемы. Горел счётчик световой, мы с электриком ходили деньги собирали на ремонт. Свет всем нужен, но денег ни у кого нет, кое как собрали. Здесь всё нужно делать, но никто и пальцем не пошевелил. Халатное отношение к своему жилью. Живётся тут нелегко, но переезжать некуда, моя квартира тянет на шесть — семь миллионов всего, и то возможно не возьмут из-за подъезда. Зимой здесь холодно, стена промерзает, я в коридоре за свой счёт старые окна поставила. Нет здесь хозяина, кто бы взялся за ремонт, — говорит соседка.

По словам жителей знаменитой «общаги», в доме проживают многодетные семьи наравне с пьющими соседями, а большая часть проживающих — квартиранты. Да и мусорят в большинстве случаев приезжающие в гости молодые люди.

В Уральске насчитывается около 20 общежитий и все они нуждаются в капитальном ремонте. У четырёх из них нет формы правления. В среднем здания построены в 1970-1980 годах.

13 общежитий — девятиэтажных (около 2 170 квартир), в шести пятиэтажках примерно 654 квартиры. Не все жители коммуналок могут похвастаться чистотой подъезда, светом в коридорах или рабочим санузлом. Протекающие крыши, затопленные нечистотами подвалы, зловоние, а у кого-то вовсе отсутствует туалет. В таких условиях живут целыми семьями, с детьми и пожилыми родителями. Некоторые – всю жизнь.

