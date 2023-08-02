Один из них под названием «Чистый город». Он пройдёт по следующим номинациям: «Лучший бизнес объект», «Лучший двор», «Лучшее объединение собственников имущества». В пресс-службе акима Аксая заверили, что победителей ждут ценные подарки. Например, жители лучшего двора получат сертификат на благоустройство, которой осуществят в следующем году. Заявки на участие принимают до 30 августа. Занести их вместе с фото и видео нужно по адресу: Абая, 3/1, кабинет 216. Итоги объявят во время празднования Дня города в октябре. Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону 41989.