В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что вызов поступил в 17:42 второго августа. На двух участках Сырымского района горит сухая трава. В Даулетбай площадь горения составляет 42 гектара, на участке Аккудук — 38 гектаров. На месте работают работают 14 сотрудников департамента и 16 человек из добровольного пожарного формирования.