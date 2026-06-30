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Происшествия

Полицейские составили рейтинг «опасных» ночных клубов и ресторанов ЗКО

Департамент полиции опубликовал рейтинг развлекательных заведений, откуда чаще всего вызывают полицию.
Кристина Кобина
Полицейские составили рейтинг «опасных» ночных клубов и ресторанов ЗКО
Фото с сайта ДП ЗКО

Полиция Западно-Казахстанской области проверила уровень безопасности кафе, баров и клубов региона  и составила рейтинг на основе звонков, поступивших на пульт "102".

В департаменте полиции области сообщили, что статистика только за июнь 2026 года показывает, что далеко не везде заботятся о безопасности гостей. Всего из 448 заведений области в полицию поступило 562 вызова. По этим заявлениям уже завели 40 уголовных дел:

  • 20 - за драки и нанесение телесных повреждений;
  • 11 - за кражи;
  • 3 - за хулиганство;
  • 2 - за грабежи;
  • 2 - за мошенничество;
  • 1 - за вымогательство;
  • 1 - за торговлю наркотиками.

Чаще всего наряды полиции в июне выезжали по следующим адресам:

  1. "The Bar" (ночной клуб, ул. Шолохова) — 37 вызовов;
  2. "Sky" (кафе, мкр. Кунаева) — 25 вызовов;
  3. "Beluga" (кафе, пр. Назарбаева) — 15 вызовов;
  4. "Девичья башня" (кафе, пр. Абулхаир хана) — 13 вызовов;
  5. "Шок" (кафе, ул. Гагарина) — 11 вызовов;
  6. "Nomad" (кафе, мкр. Строитель) — 11 вызовов;
  7. "Домбыра" (ресторан, пл. Первого Президента) — 10 вызовов;
  8. "Kult" (бар, мкр. Астана) — 10 вызовов;
  9. "Мынказан" (кафе, ул. Некрасова) — 9 вызовов;
  10. "План Б" (кафе, пр. Назарбаева) — 9 вызовов;
  11. По 8 вызовов за месяц набрали сразу шесть мест: ночные клубы "Лас Вегас", "Chechil Pub" и "Pinta", а также кафе "Достар", "Дублин" и "Парус".

Департамент полиции ЗКО напоминает владельцам и администраторам заведений: безопасность посетителей — это общая ответственность. Администрация обязана следить за порядком, устанавливать работающие камеры видеонаблюдения и вовремя пресекать конфликты.

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