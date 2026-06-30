Полицейские составили рейтинг «опасных» ночных клубов и ресторанов ЗКО

Полиция Западно-Казахстанской области проверила уровень безопасности кафе, баров и клубов региона и составила рейтинг на основе звонков, поступивших на пульт "102".
В департаменте полиции области сообщили, что статистика только за июнь 2026 года показывает, что далеко не везде заботятся о безопасности гостей. Всего из 448 заведений области в полицию поступило 562 вызова. По этим заявлениям уже завели 40 уголовных дел:
- 20 - за драки и нанесение телесных повреждений;
- 11 - за кражи;
- 3 - за хулиганство;
- 2 - за грабежи;
- 2 - за мошенничество;
- 1 - за вымогательство;
- 1 - за торговлю наркотиками.
Чаще всего наряды полиции в июне выезжали по следующим адресам:
- "The Bar" (ночной клуб, ул. Шолохова) — 37 вызовов;
- "Sky" (кафе, мкр. Кунаева) — 25 вызовов;
- "Beluga" (кафе, пр. Назарбаева) — 15 вызовов;
- "Девичья башня" (кафе, пр. Абулхаир хана) — 13 вызовов;
- "Шок" (кафе, ул. Гагарина) — 11 вызовов;
- "Nomad" (кафе, мкр. Строитель) — 11 вызовов;
- "Домбыра" (ресторан, пл. Первого Президента) — 10 вызовов;
- "Kult" (бар, мкр. Астана) — 10 вызовов;
- "Мынказан" (кафе, ул. Некрасова) — 9 вызовов;
- "План Б" (кафе, пр. Назарбаева) — 9 вызовов;
- По 8 вызовов за месяц набрали сразу шесть мест: ночные клубы "Лас Вегас", "Chechil Pub" и "Pinta", а также кафе "Достар", "Дублин" и "Парус".
Департамент полиции ЗКО напоминает владельцам и администраторам заведений: безопасность посетителей — это общая ответственность. Администрация обязана следить за порядком, устанавливать работающие камеры видеонаблюдения и вовремя пресекать конфликты.