Полицейские составили рейтинг «опасных» ночных клубов и ресторанов ЗКО

Полиция Западно-Казахстанской области проверила уровень безопасности кафе, баров и клубов региона и составила рейтинг на основе звонков, поступивших на пульт "102".

В департаменте полиции области сообщили, что статистика только за июнь 2026 года показывает, что далеко не везде заботятся о безопасности гостей. Всего из 448 заведений области в полицию поступило 562 вызова. По этим заявлениям уже завели 40 уголовных дел:

20 - за драки и нанесение телесных повреждений;

11 - за кражи;

3 - за хулиганство;

2 - за грабежи;

2 - за мошенничество;

1 - за вымогательство;

1 - за торговлю наркотиками.

Чаще всего наряды полиции в июне выезжали по следующим адресам:

"The Bar" (ночной клуб, ул. Шолохова) — 37 вызовов; "Sky" (кафе, мкр. Кунаева) — 25 вызовов; "Beluga" (кафе, пр. Назарбаева) — 15 вызовов; "Девичья башня" (кафе, пр. Абулхаир хана) — 13 вызовов; "Шок" (кафе, ул. Гагарина) — 11 вызовов; "Nomad" (кафе, мкр. Строитель) — 11 вызовов; "Домбыра" (ресторан, пл. Первого Президента) — 10 вызовов; "Kult" (бар, мкр. Астана) — 10 вызовов; "Мынказан" (кафе, ул. Некрасова) — 9 вызовов; "План Б" (кафе, пр. Назарбаева) — 9 вызовов; По 8 вызовов за месяц набрали сразу шесть мест: ночные клубы "Лас Вегас", "Chechil Pub" и "Pinta", а также кафе "Достар", "Дублин" и "Парус".

Департамент полиции ЗКО напоминает владельцам и администраторам заведений: безопасность посетителей — это общая ответственность. Администрация обязана следить за порядком, устанавливать работающие камеры видеонаблюдения и вовремя пресекать конфликты.