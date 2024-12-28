Полицейские разыскали 76-летнего пенсионера, застрявшего на автомобиле в степи ЗКО

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, сотрудники полиции района Байтерек успешно разыскали пожилого мужчину, который застрял на автомобиле в степи. Пенсионер выехал из поселка Трекино в сторону поселка Новенький.

- Обеспокоенные родственники обратились в полицию с просьбой найти 76-летнего пенсионера, который не вернулся домой вовремя. На поиски был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции. В результате оперативно-розыскных мероприятий в степи был обнаружен и мужчина, и его застрявший в снегу автомобиль. Установлено, что пенсионер попытался проехать по степи, однако застрял в снегу, не имея при себе телефона для связи. Полицейские оперативно оказали помощь и вытащили автомобиль из снега, - рассказали в пресс-службе ведомства.