Полицейские ЗКО борются с киберпреступностью через Instagram и WhatsApp

В социальной сети Instagram есть аккаунт под названием «Profilaktika_zkо», там опубликовывают материалы по профилактике интернет-мошенничеств.

Начальник управления по противодействию киберпреступности ДП ЗКО Артур Мусагалиев рассказал, что профилактика — это основной способ противодействия киберпреступности. Через сайт eGov.kz добровольно заблокировали аккаунты более 17 тысяч человек. В социальной сети Instagram есть аккаунт под названием «Profilaktika_zkо», там публикуют материалы по профилактике интернет-мошенничеств. В месенджере WhatsApp на канале «Профилактика интернет-мошенничеств» размещается информация о фактах и способах интернет-мошенничеств.

— Однако, несмотря на проводимую широкомасштабную работу по борьбе с интернет-мошенничеством, регистрация преступлений не снижается. Так, за три месяца 2025 года по области зарегистрировали 129 фактов интернет-мошенничеств, отмечается рост регистрации на 27%. Раскрываемость составляет 55%, завершено 66 уголовных дел, из них 51 факт относится к категории тяжких, — сообщил Артур Мусагалиев.

В информационную систему «Кибернадзор» внесли всего 1557 подозрительных интернет-ресурсов, на 1024 сомнительных счетах остались заблокированными денежные средства на сумму 11 051 766 тенге.

В настоящее время наиболее распространенными видами мошенничества является, когда представляются сотрудниками банков, а также под предлогом покупки товаров в популярных приложениях.