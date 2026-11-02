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Происшествия Социум

Полиция Уральска нагрянула с ночным рейдом по развлекательным заведениям

17 подростков находились на улице и в заведениях ночью без сопровождения родителей.
Кристина Кобина
Полиция Уральска нагрянула с ночным рейдом по развлекательным заведениям
Фото: Polisia.kz.

В Уральске во время ночной проверки развлекательных заведений полицейские поймали десятки нарушителей. Ряд рейдов прошел 30 октября в рамках акции "Каникулы", сообщает Polisia.kz.

С вечера до полуночи сотрудники полиции обошли 12 клубов и баров города. Главная задача - найти детей, которые гуляют по ночным заведениям без присмотра взрослых.

Итоги ночного рейда:

20 административных нарушений зафиксировано за несколько часов.

  • 17 подростков обнаружили на улице и в заведениях после полуночи без родителей.
  • 2 факта нарушения тишины.
  • один протокол составили на родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию.

- Со всеми подростками и их семьями провели профилактические беседы, а также приняли соответствующие меры в соответствии с законом. Кроме того, полицейские навестили 12 семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, чтобы проверить, в каких условиях живут дети, и напомнить родителям об ответственности, - пояснили в ведомстве.

В полиции пообещали продолжить подобные проверки.

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