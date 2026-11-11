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Происшествия Социум

Полиция ЗКО прокомментировала обыск у руководителя ОО «Жария»

В полиции сообщили, что к ним с заявлением обратились члены общественного объединения.
Кристина Кобина
Полиция ЗКО прокомментировала обыск у руководителя ОО «Жария»
Фото Хакима Мендыбаева с его страницы в Facebook

Руководитель ОО "Жария" Хаким Мендыбаев 11 ноября 2026 года на своей странице Facebook опубликовал пост о том, что в 7:30 утра к нему пришла полиция с обыском. Редакция запросила официальную информацию у департамента полиции ЗКО.

- Два человека обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По их словам, представители общественного объединения завладели их деньгами. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сейчас идут следственные действия: полиция устанавливает все обстоятельства и проверяет слова заявителей. Правоохранители выяснят роль и степень вины всех участников этой истории, - пояснили в полиции.

В ведомстве отмечают, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

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