Полиция ЗКО прокомментировала обыск у руководителя ОО «Жария»

В полиции сообщили, что к ним с заявлением обратились члены общественного объединения.

Руководитель ОО "Жария" Хаким Мендыбаев 11 ноября 2026 года на своей странице Facebook опубликовал пост о том, что в 7:30 утра к нему пришла полиция с обыском. Редакция запросила официальную информацию у департамента полиции ЗКО.

- Два человека обратились в полицию с заявлением о мошенничестве. По их словам, представители общественного объединения завладели их деньгами. По этому факту возбуждено уголовное дело. Сейчас идут следственные действия: полиция устанавливает все обстоятельства и проверяет слова заявителей. Правоохранители выяснят роль и степень вины всех участников этой истории, - пояснили в полиции.

В ведомстве отмечают, что иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.