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Социум

Угарный газ не имеет запаха: в ЗКО бесплатно устанавливают датчики

Вчера во время рейда установили 30 датчиков угарного газа.
Жулдызхан Хасангалиева
Угарный газ не имеет запаха: в ЗКО бесплатно устанавливают датчики
Фото Медета Медресова

С наступлением холодов особенно важно позаботиться о безопасности дома. Чтобы напомнить об этом жителям и предупредить возможные происшествия, в Уральске прошёл профилактический рейд. В нём приняли участие представители акимата, сотрудники служб по чрезвычайным ситуациям и полиции, специалисты АО "КазТрансГазАймақ" и волонтёры.

Во время рейда в жилых домах установили 30 датчиков дыма и угарного газа. Ещё более 100 жителей узнали, как правильно пользоваться печами и отопительными приборами, а также что делать в случае ЧС. Работа по предупреждению пожаров и отравлений угарным газом ведётся по всей области. С начала отопительного сезона специалисты посетили уже 25 280 домов и раздали жителям 49 410 памяток с правилами пожарной безопасности.

Особое внимание уделяют семьям, которым необходима дополнительная поддержка. На сегодня профилактические беседы провели с 581 семьёй, а в их домах бесплатно установили 435 датчиков угарного газа. В ближайшие десять дней планируется установить ещё 146 устройств. 

Такие датчики могут вовремя предупредить об опасности и спасти жизнь. Поэтому важно не только установить их, но и соблюдать простые правила безопасности: следить за исправностью отопительных приборов, не забывать о проветривании и не оставлять без внимания возможные неисправности.

Профилактические рейды в области продолжаются. 

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