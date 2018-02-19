Полмиллиарда тенге выделят на «умные» перекрестки и скоростемеры в Актобе

Об этом заявил начальник МПС ДВД Актюбинской области Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Каныбека ЖАКСЫГАЛИЕВА, количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 11,9 %, на улицах на 20,5 %. Как стало известно из отчета начальника МПС, при поддержке местных исполнительных органов ДВД области приобретено 50 единиц измерителей скоростного режима «Бинар», 125 единиц автомобильных и 369 портативных видеорегистраторов, 14 единиц передвижных пунктов полиции на базе аво