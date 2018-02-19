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Социум

Полмиллиарда тенге выделят на «умные» перекрестки и скоростемеры в Актобе

Об этом заявил начальник МПС ДВД Актюбинской области Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Каныбека ЖАКСЫГАЛИЕВА, количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 11,9 %, на улицах на 20,5 %. Как стало известно из отчета начальника МПС, при поддержке местных исполнительных органов ДВД области приобретено 50 единиц измерителей скоростного режима «Бинар», 125 единиц автомобильных и 369 портативных видеорегистраторов, 14 единиц передвижных пунктов полиции на базе аво
Дана Рахметова
Полмиллиарда тенге выделят на «умные» перекрестки и скоростемеры в Актобе
Об этом заявил начальник МПС ДВД Актюбинской области Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам Каныбека ЖАКСЫГАЛИЕВА, количество преступлений, совершенных в общественных местах снизилось на 11,9 %, на улицах на 20,5 %. Как стало известно из отчета начальника МПС, при поддержке местных исполнительных органов ДВД области приобретено 50 единиц измерителей скоростного режима «Бинар», 125 единиц автомобильных и 369 портативных видеорегистраторов, 14 единиц передвижных пунктов полиции на базе авомашины «Газель», электронные карты для отслеживания нарядов ДПП. Кроме того, в 2017 году было приобретено 150 единиц техники для участковых инспекторов полиции. - На сегодняшний день в областном центре установлено 208 видеокамер с выводом в ЦОУ УВД г.Актобе и 27 в г.Хромтау, с помощью которых в 2017 году раскрыто 97 преступлений, пресечено 18965 административных правонарушений, - сообщил Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ. - Кроме того, акиматом г.Актобе в рамках проекта ГЧП «SmartCityАктобе» определены 147 мест во дворах домов г.Актобе, в которых предусмотрена установка 260 камер видеонаблюдения по проекту «Безопасный двор». Каныбек ЖАКСЫГАЛИЕВ также сообщил, что на реализацию комплекса «Безопасный город» в этом году из бюджета выделено 500 млн тенге. Эти средства пойдут на оборудование 10 «умных» перекрестков, установку 11 скоростимеров и 170 видеокамер в наиболее криминогенных районах города. - Проектом планируется поэтапная установка 801 единицы камер видеонаблюдения в 338 общественных местах и 38 комплектов камер автоматической фиксации нарушений ПДД, из них 28 - на перекрестках и 10 камер на линейных участках дорог, - пояснил начальник МПС Актюбинской области.

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