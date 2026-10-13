Полмиллиона в чужие руки: суд Уральска обязал вернуть деньги, ушедшие мошенникам

Житель Уральска случайно перевел крупную сумму на чужие счета из-за уловок мошенников. Вернуть деньги через суд получилось, несмотря на то, что владельцы карт сами заявляли, что стали жертвами обмана, сообщили в пресс-службе суда ЗКО.

- История началась с банального, но опасного обмана: доверчивый горожанин поддался на уловки мошенников и перевел на карты незнакомцев двумя траншами 322 тысячи и 179 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила 501 тысячу тенге, - пояснили в суде.

Когда обман вскрылся, пострадавший обратился в Суд №2 города Уральска, чтобы вернуть свои кровные. На скамье ответчиков оказались владельцы тех самых счетов. Один из них пытался оправдаться в суде: что и сам пострадал от аферистов - получив деньги, тут же перевел их дальше, другим людям.

Суд указал тот факт, что владелец счета перечислил чужие деньги дальше, вовсе не освобождает его от обязанности их вернуть. Закон есть закон: деньги, полученные без каких-либо законных оснований, подлежат возврату владельцу.

- В итоге суд полностью удовлетворил иск пострадавшего. С ответчиков взыщут все 501 тысячу тенге, а также расходы по оплате суда, - отметили в суде.

Решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.